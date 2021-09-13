Эксперты опасаются, что истерзанная пандемией медицина не выдержит урезания трат

Однако по мнению же специалистов возврат к ранее взятым трендам не выглядит уместным на фоне текущей ситуации с пандемией. Так, сегодня в сутки от коронавируса в стране умирает 700-800 человек, ежедневно заражается более 25 тысяч человек. И это при том, что в первом полугодии 2020 года, в разгар первой волны пандемии специалисты фиксировали максимум около 11 тысяч заражений и до 230 смертей в сутки. К примеру в одной только Башкирии каждую неделю устанавливаются новые рекорды по количеству смертей и заражений в сутки.