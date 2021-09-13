«Единая Россия» продолжит поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья

Работа направлена на то, чтобы система мер поддержки была оперативной и доступной, чтобы человек чувствовал себя полноценным членом общества с достойным уровнем жизни. Продолжить качественное развитие этой системы — задача партии, которая обозначена в народной программе «Единой России».
Для решения этой задачи партия предлагает расширить программу добровольческой помощи и оказания поддержки некоммерческим организациям, работающим с людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Разработать программу помощи в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями здоровья, решив вопросы создания для них рабочих мест, организации обучения и повышения квалификации. Подготовить программы помощи приемным, опекунским семьям, а также семьям с инвалидами и детьми-инвалидами.
«Единая Россия» считает важным разработать базовый стандарт доступности общественных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь медицинских и социальных объектов. Партия ставит задачу привести спортивные объекты к состоянию, которое будет обеспечивать равные возможности для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо также поддержать интернет-проекты с актуальной информацией об объектах инфраструктуры, других местах, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, где они могут заниматься творчеством, саморазвитием и различными видами спорта.
Поддерживаю данный курс партии. Считаю, что у людей с ограниченным возможностями здоровья должны быть равные возможности для занятий спортом. В этой части следует обратить внимание на спортивные объекты. Необходимо уже на стадии проектирования учитывать запрос доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, прокомментировала депутат Госдумы VII созыва Рима Баталова.
«Единая Россия» предлагает объявить конкурсы на лучший город, лучший регион, лучшую производственную компанию, которые реализуют наиболее успешные, эффективные практики решения проблем обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Эти и другие задачи обозначены в народной программе «Единой России», с которой она идет на выборы депутатов Госдумы. Программа охватывает все стороны жизни человека, в ее основе лежат интересы граждан России. Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.
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