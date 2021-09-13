Дегтярев обсудил развитие экологически чистой энергетики в Хабаровском крае

Член Народного совета при губернаторе Хабаровского края Юрий Матвеев отметил, что необходимость в новой станции появилась давно: ТЭЦ-1 устарела и морально, и физически. По словам Матвеева, она с трудом справляется с нагрузкой. ТЭЦ-1 расположена в самом центре Хабаровска и не самым положительным образом влияет на городскую экологию. Как отметил Юрий Матвеев, сегодня, когда в городе появился природный газ, необходимо пользоваться такой возможностью.