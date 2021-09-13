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Дегтярев обсудил развитие экологически чистой энергетики в Хабаровском крае

13 сентября 2021, 12:21
Фото: фрагмент видео
В Хабаровске утвержден проект новой ТЭЦ - она будет работать на природном газе. Врио губернатора края Михаил Дегтярев подчеркнул, что развитие экологически чистой энергетики входит в число приоритетных задач для региона.

Как сообщает transsibinfo.com, Михаил Дегтярев принял участие в обсуждении планов по строительству ТЭЦ-4 с руководителями Дальневосточной генерирующей компании и специалистами местной ТЭЦ-1. Работа по реализации проекта будет проводиться в два этапа: до 2024 года и 2025 годов.

Врио губернатора Хабаровского края назвал энергетиков движущей силой экономики и подчеркнул, что строительство, инфраструктуру и промышленность невозможно представить без того, что обеспечивается трудом специалистов ДГК. Поэтому, отметил Михаил Дегтярев, для региона важны новые проекты, реализуемые в этой сфере и соответствующие требованиям экологической безопасности.

К настоящему моменту участок, расположенный на прилегающей к ТЭЦ-1 в Хабаровске, уже оформлен. Завершены работы по проектированию новой ТЭЦ-4. Строительство начнется в 2021 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 57 млрд руб.

В качестве основного топлива для ТЭЦ-4 будет использоваться природный газ. Дизельное топливо предусмотрено в качестве резервного источника. Электрическая мощность новой ТЭЦ-4 будет составлять 328 МВт, тепловая мощность - 1 368,3 Гкал/час.

Член Народного совета при губернаторе Хабаровского края Юрий Матвеев отметил, что необходимость в новой станции появилась давно: ТЭЦ-1 устарела и морально, и физически. По словам Матвеева, она с трудом справляется с нагрузкой. ТЭЦ-1 расположена в самом центре Хабаровска и не самым положительным образом влияет на городскую экологию. Как отметил Юрий Матвеев, сегодня, когда в городе появился природный газ, необходимо пользоваться такой возможностью.

По мнению Матвеева, Михаил Дегтярев оказывает энергетикам необходимое содействие в реализации проекта. В свою очередь энергетики вкладывают существенные инвестиции в проект, имеющий статус технологически передового. Это означает, что в Хабаровском крае в скором времени появится энергетический объект, ориентированный на перспективу, который, как подчеркивает Юрий Матвеев, отвечает основным экологическим требованиям со стороны общества.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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