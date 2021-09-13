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«Адреналин, восторг, красота и талант!»: в Уфу приехал цирк-шапито «Граф Орлов»

13 сентября 2021, 08:40
Фото: https://www.circusgraforlov.ru/
Счастливчики, посетившие первые представления цирка-шапито «Граф Орлов» в Уфе, остались в полном восторге и поспешили поделиться своими впечатлениями в соцсетях.

«Как же это прекрасно! Мы давно так не радовались! Кругом новости про ковид да про кризис, а тут такой праздник, что даже взрослые зрители впадали в детство и прыгали от восторга!» — высказалась уфимка Анжелика Юнусова.

«Спасибо, уважаемые цирковые артисты, за ваше искусство! Давно не видела таких красивых животных, смелых атлетов и смешных клоунов. Вы сделали нас счастливее на целый день», — призналась Ирина С.

«А мы вчера посетили представление! Была премьера!!! Нам очень понравилось. Дети в полном восторге. Еще и с животными сфотографировались, и старшая дочь покаталась на качелях под куполом цирка!» — решила не сдерживать эмоции Людмилка.

Мы не могли не обратить внимания на такие отзывы и решили узнать подробнее о программе цирка-шапито «Граф Орлов». Оказалось, в программу входит множество номеров в разных жанрах.

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Одним из центральных аттракционов, пожалуй, является «Байк-Мото-Шоу». Команда мотокаскадеров Михаила Губанова представляет эксклюзивную постановку, включающую виртуозные трюки на мотоциклах и моноколесе.

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Отважные канатоходцы на высоте более трех метров своим выступлением сначала заставляют зал замереть от напряжения, а потом взорваться аплодисментами.

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Столь же волнительно выступление воздушной гимнастки на петлях, парящей под куполом цирка, словно ангел. Стоит отметить, что несмотря на высоту, большинство трюков выполняются без страховки.

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Акробаты на мачтах поражают слаженностью действий. Выполняя «обрывы» с мачты, они совершают такие трюки в свободном падении, что зал только успевает восторженно ахнуть.

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Хрупкая девушка бесстрашно крутит вокруг своей талии десятки обручей, а жизнерадостный клоун Куки от души заводит зрителей, он приглашает их принять участие в своих репризах и стать настоящей звездой манежа.

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Людям-артистам не уступает им в мастерстве и другая категория циркачей — братья наши меньшие. Завораживает номер с дрессированным питоном, внушают уважение величественные верблюды. Великолепный Зорро и его конь Проспект покажут свою яркую историю. Никого не оставит равнодушным и номер с дрессированными собачками «Двое под зонтом».

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Стоимость билетов от 600 рублей. Дети до 4-х лет могут пройти на представление бесплатно (при наличии подтверждающих документов, без предоставления отдельного места).

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Для самых нетерпеливых зрителей, решивших приобрести билеты заранее, действует акция: при предварительной покупке билетов на места от 800 рублей и наличии флаера им полагается скидка в 200 рублей. При покупке билетов online просто введите промокод на скидку ГРАФ.

Фото: https://www.circusgraforlov.ru/

Торопитесь! Сроки действия акции ограничены.

Цирк «Граф Орлов» пробудет в Уфе до 17 октября. Представления проходят в шатре возле гипермаркета «Магнит Семейный» по ул. Маршала Жукова, 30 (микрорайон Сипайлово в Уфе).

После посещения обязательно поделитесь своими впечатлениями в соцсетях, чтобы другие любители цирковых чудес тоже поспешили на представление.

Билеты online www.circusgraforlov.ru без комиссии.

Можно также купить билеты в кассе, возле цирка.

Режим работы кассы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Справочная служба цирка: 8(900)971-43-41.

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