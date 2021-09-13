«Адреналин, восторг, красота и талант!»: в Уфу приехал цирк-шапито «Граф Орлов»

«Как же это прекрасно! Мы давно так не радовались! Кругом новости про ковид да про кризис, а тут такой праздник, что даже взрослые зрители впадали в детство и прыгали от восторга!» — высказалась уфимка Анжелика Юнусова.
«Спасибо, уважаемые цирковые артисты, за ваше искусство! Давно не видела таких красивых животных, смелых атлетов и смешных клоунов. Вы сделали нас счастливее на целый день», — призналась Ирина С.
«А мы вчера посетили представление! Была премьера!!! Нам очень понравилось. Дети в полном восторге. Еще и с животными сфотографировались, и старшая дочь покаталась на качелях под куполом цирка!» — решила не сдерживать эмоции Людмилка.
Мы не могли не обратить внимания на такие отзывы и решили узнать подробнее о программе цирка-шапито «Граф Орлов». Оказалось, в программу входит множество номеров в разных жанрах.
Одним из центральных аттракционов, пожалуй, является «Байк-Мото-Шоу». Команда мотокаскадеров Михаила Губанова представляет эксклюзивную постановку, включающую виртуозные трюки на мотоциклах и моноколесе.
Отважные канатоходцы на высоте более трех метров своим выступлением сначала заставляют зал замереть от напряжения, а потом взорваться аплодисментами.
Столь же волнительно выступление воздушной гимнастки на петлях, парящей под куполом цирка, словно ангел. Стоит отметить, что несмотря на высоту, большинство трюков выполняются без страховки.
Акробаты на мачтах поражают слаженностью действий. Выполняя «обрывы» с мачты, они совершают такие трюки в свободном падении, что зал только успевает восторженно ахнуть.
Хрупкая девушка бесстрашно крутит вокруг своей талии десятки обручей, а жизнерадостный клоун Куки от души заводит зрителей, он приглашает их принять участие в своих репризах и стать настоящей звездой манежа.
Людям-артистам не уступает им в мастерстве и другая категория циркачей — братья наши меньшие. Завораживает номер с дрессированным питоном, внушают уважение величественные верблюды. Великолепный Зорро и его конь Проспект покажут свою яркую историю. Никого не оставит равнодушным и номер с дрессированными собачками «Двое под зонтом».
Стоимость билетов от 600 рублей. Дети до 4-х лет могут пройти на представление бесплатно (при наличии подтверждающих документов, без предоставления отдельного места).
Для самых нетерпеливых зрителей, решивших приобрести билеты заранее, действует акция: при предварительной покупке билетов на места от 800 рублей и наличии флаера им полагается скидка в 200 рублей. При покупке билетов online просто введите промокод на скидку ГРАФ.
Торопитесь! Сроки действия акции ограничены.
Цирк «Граф Орлов» пробудет в Уфе до 17 октября. Представления проходят в шатре возле гипермаркета «Магнит Семейный» по ул. Маршала Жукова, 30 (микрорайон Сипайлово в Уфе).
После посещения обязательно поделитесь своими впечатлениями в соцсетях, чтобы другие любители цирковых чудес тоже поспешили на представление.
Можно также купить билеты в кассе, возле цирка.
Режим работы кассы: ежедневно с 10:00 до 19:00.
Справочная служба цирка: 8(900)971-43-41.