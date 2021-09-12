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В Башкирии ожидаются заморозки до -5 градусов

12 сентября 2021, 00:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
При этом в начале следующей недели ожидается небольшое потепление.

Ночью 12 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°. На отдельных участках автодорог ночью и утром дымка видимостью 1-2 км.

По прогнозам Башгидрометцентра, в воскресенье ожидается прохладная погода, преимущественно без осадков. Днем по северу республики — небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +1…+6°, днем +12…+17°.

Кроме того, в начале следующей недели температура воздуха начнет повышаться, среднесуточные температуры воздуха приблизятся к своим обычным значениям.

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