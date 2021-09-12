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Уфимцы высказались об автонарушениях «мажоров» рядом с элитной школой

12 сентября 2021, 05:18
Фото: Mkset.ru
Публикация на эту тему в местных СМИ неожиданно стала самой читаемой в конце уходящей недели.

В минувшую пятницу портал Ufa1.ru опубликовал фоторепортаж, снятый возле 39-й уфимской гимназии в утренние часы. Давно известный факт вновь подтвердился на практике: родители гимназистов, среди которых много чиновников и состоятельных предпринимателей, привозят детей на учебу и останавливаются возле гимназии, грубо игнорируя правила дорожного движения. Комментаторы обозначили эту категорию автомобилистов жестким определением – «мажоры».

Из комментариев читателей стало очевидно, что подобная ситуация характерна для всех так называемых «элитных» гимназий в столице Башкирии, включая третью и 91-ую.

Напомним, Mkset в своих публикациях также не раз затрагивал тему «нравов» в «элитных» образовательных учреждениях. В частности, это касалось буллинга в отношении наиболее талантливых либо слишком стеснительных учеников.

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