Уфимцы выложили видео, на котором догхантеры среди бела дня отстреливают собак

Автор видео – молодая девушка – крупным планом сняла лицо мужчины с ружьем, который в черте города, на улице Майкопской, охотился за бездомными собаками. Догхантер сообщил, что работает в специализированном предприятии по отлову собак, но отказался назвать свое имя. Автор видео уточнила, что это уже не первый случай, и мужчина охотился за собаками с бирками, то есть стерилизованными животными, которые, по ее мнению, не представляют опасности для людей.