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Уфимцы выложили видео, на котором догхантеры среди бела дня отстреливают собак

12 сентября 2021, 04:58
Накануне, 11 сентября, в группе «БашДТП» в Телеграме появилась серия шокирующих видео, снятых в Демском районе Уфы.

Автор видео – молодая девушка – крупным планом сняла лицо мужчины с ружьем, который в черте города, на улице Майкопской, охотился за бездомными собаками. Догхантер сообщил, что работает в специализированном предприятии по отлову собак, но отказался назвать свое имя. Автор видео уточнила, что это уже не первый случай, и мужчина охотился за собаками с бирками, то есть стерилизованными животными, которые, по ее мнению, не представляют опасности для людей.

Вскоре на том же телеграм-канале появилось еще одно видео из Демского района. на сей раз события развернулись в микрорайоне «Яркий». Автор ролика снял, как собака умирает в результате отравления

- Нашли его спустя два дня мертвым . Приезжала несколько раз служба отлова, но свою работу они не выполнили и вот к чему это привело. В этом районе живет живодер, - безапелляционно заявил автор видео.

Примечательно, что оба видеоролика вызвали разную реакцию у подписчиков. Многие вспомнили, как на днях публиковалось еще одно видео из Демского района о том, как собаки нападали на детей и взрослых прохожих.

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#Собаки#Татьяна Майорова,#Видео
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