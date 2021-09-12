Супруга главы Башкирии показала, как он пританцовывает во время приготовления плова

Сегодня, 12 сентября, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова опубликовала на своей странице в Инстаграме забавное видео, на котором ее муж, явно пребывающий в отличном настроении, готовит плов и при этом пританцовывает в такт национальной песне. Судя по видеоролику, дело происходит в загородном доме.