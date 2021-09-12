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Супруга главы Башкирии показала, как он пританцовывает во время приготовления плова

12 сентября 2021, 12:12
Фото: Instagram.com
Каринэ Хабирова считает, что стоит учиться у мужчин «творческому подходу к приготовлению еды».

Сегодня, 12 сентября, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова опубликовала на своей странице в Инстаграме забавное видео, на котором ее муж, явно пребывающий в отличном настроении, готовит плов и при этом пританцовывает в такт национальной песне. Судя по видеоролику, дело происходит в загородном доме.

«Всё таки нужно учиться у мужчин творческому подходу к приготовлению еды))», — так подписала Каринэ Хабирова это видео.

Публикация сразу же начала собирать доброжелательные комментарии подписчиков.

Напомним, накануне глава региона указом президента России Владимира Путина был награжден орденом Александра Невского за вклад в развитие Башкирии.

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