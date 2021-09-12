Рэпер из Уфы Моргенштерн признался, что небескорыстно дал средства на лечение ребенка

Алишер не объяснил, почему он решил сделать столь неожиданное признание, которое вызвало неоднозначную реакцию у аудитории, но заявил, что возможно это последнее его видео перед тюрьмой. Семья мальчика, судя по всему, не придала значения признанию своего благодетеля, тем более, что Моргенштерн вновь призвал своих поклонников перечислить деньги на лечение Ильи и уточнил, что для его спасения осталось собрать меньше половины суммы.