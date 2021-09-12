Рэпер из Уфы Моргенштерн признался, что небескорыстно дал средства на лечение ребенка

Алишер сообщил, что взялся за помощь трехлетнему Илье Худобе, страдающему спинальной мышечной атрофией второго типа, в надежде, что этот поступок положительно повлияет на судебное решение по обвинению его в пропаганде наркотиков, а также устранит препятствия, возникающие во время его гастролей в каждом городе страны.
По его словам, ссылку на пост матери больного малыша, нуждавшейся в срочном сборе 160 млн рублей, рэперу прислал его приятель и посоветовал принять участие в благотворительной акции. Одним из мотивов в пользу помощи ребенку стал тот факт, что его мать является майором полиции.
Моргенштерн также пояснил, что, по его данным, чтобы подкрепить материалы обвинения, ему планировали подбросить наркотики. И он понадеялся, что помощь ребенку сотрудницы полиции поможет избежать такого развития событий.
Алишер не только сам перечислил на благотворительный счет свыше 15 миллионов рублей, но и сагитировал своих подписчиков принять участие в этом хорошем деле. При этом певец уточнил, что первые три миллиона рублей он перечислил именно в корыстных целях, а уже потом стал помогать «от сердца».
Напомним, что, несмотря на благотворительную помощь мальчику, суд все-таки присудил Моргенштерну штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, и гастроли его не стали проходить с меньшими проблемами.
Алишер не объяснил, почему он решил сделать столь неожиданное признание, которое вызвало неоднозначную реакцию у аудитории, но заявил, что возможно это последнее его видео перед тюрьмой. Семья мальчика, судя по всему, не придала значения признанию своего благодетеля, тем более, что Моргенштерн вновь призвал своих поклонников перечислить деньги на лечение Ильи и уточнил, что для его спасения осталось собрать меньше половины суммы.
Отметим, что глава Башкирии Радий Хабиров – один из немногих публичных людей, который открыто выражает уважение Моргенштерну и называет его амбассадором Уфы, хотя и считает многие его поступки неприемлемыми.