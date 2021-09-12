Прецедент: в Башкирии на народные средства установили первый памятник аграрию

На церемонию открытия пришли и стар, и млад. Многие помнят Лидию Николаевну, прожившую в Кушнаренково с 1927 по 1987 год. вслед за мужем, тоже ученым, она переехала в Кушнаренково с Украины и привезла с собой несколько ростков винограда, разведением которого занималась. Приехав в Башкирию, она более 15 лет жизни посвятила выведению самого северного сорта этой солнцелюбивой ягоды. Проводив мужа и сына на Великую Отечественную войну и получив на них похоронки, Лидия Николаевна решила посвятить себя виноградоведению, и всю свою энергию и материнскую любовь направила на любимую работу в Кушнаренковском селекционном центре. Она погибла в 85-летнем возрасте от нелепой случайности в виде взрыва газового баллона.