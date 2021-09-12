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Модель из Башкирии выступила на неделе моды в Нью-Йорке

12 сентября 2021, 08:54
Фото: Instagram.com
Уроженка Уфы Анжелика Якусева, пробовавшая себя ранее в качестве певицы, теперь осваивает мировые подиумы.

Анжелика опубликовала на своей странице в Интаграме радостное сообщение о том, что вышла на подиум в рамках недели моды в Нью-Йорке.

«Знала ли я, девочка из Уфы, в 15 лет, когда впервые пришла в модельное агенство, что буду дефилировать на главной неделе моды мира ? Конечно же нет. Я только мечтала об этом», - говорится в послании Анжелики (орфография автора сохранена).

Анжелика также известна, как бывшая подруга звезды башкирской эстрады Элвина Грея и участница телепроекта «Холостяк», где она претендовала на сердце шоумена Тимура Батрутдинова и других телешоу.

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