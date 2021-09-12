Модель из Башкирии выступила на неделе моды в Нью-Йорке

«Знала ли я, девочка из Уфы, в 15 лет, когда впервые пришла в модельное агенство, что буду дефилировать на главной неделе моды мира ? Конечно же нет. Я только мечтала об этом», - говорится в послании Анжелики (орфография автора сохранена).