Модель из Башкирии выступила на неделе моды в Нью-Йорке

Анжелика опубликовала на своей странице в Интаграме радостное сообщение о том, что вышла на подиум в рамках недели моды в Нью-Йорке.
«Знала ли я, девочка из Уфы, в 15 лет, когда впервые пришла в модельное агенство, что буду дефилировать на главной неделе моды мира ? Конечно же нет. Я только мечтала об этом», - говорится в послании Анжелики (орфография автора сохранена).
Анжелика также известна, как бывшая подруга звезды башкирской эстрады Элвина Грея и участница телепроекта «Холостяк», где она претендовала на сердце шоумена Тимура Батрутдинова и других телешоу.