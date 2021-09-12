Глава сферы ЖКХ в Башкирии придумал, как защитить управляющие компании от банкротства

Поводом для такого заявления стал тот факт, что многие управляющие компании, отвечающие за содержание многоквартирных домов, накопили огромные долги ресурсоснабжающими организациями.
В итоге после банкротства компаний они прекращали свое существование, их счета арестовывались, а дома оставались без должного ухода. В ближайшее время это, в частности, может обернуться плохой подготовкой к отопительному сезону.
По задумке Алана Мирзаева, единая управляющая компания могла бы отвечать за финансовые дела всех мелких УК и выделять им по мере необходимости средства со своего счета. Как уточнил портал Ufatime.ru, реализация его предложения может занять около года.