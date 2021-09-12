Фильм режиссера из Уфы получил приз за дизайн и моду на европейском фестивале

Эта картина посвящена знаменитому мастеру изготовления кимоно Итику Куботе, который всю свою жизнь искал способ сделать кимоно символом традиционной Японии, уместным в современном мире. Один из важных периодов его жизни был связан с послевоенным лагерем для японский военнопленных на территории СССР.
Фильм Радика Кудоярова снял в жанре докудрамы, как и остальные его документальные ленты. Mkset рассказывал ранее о творчестве Радика Кудоярова – его документальных фильмах «Тайна лагеря Бадабер», «Карим Хакимов. Аравийский визирь Кремля», «Человек из жизни. Евгений Примаков», «Берлинская стена. Траектория падения», «Рудольф Нуреев. Украденное бессмертие», «Генерал» (о Минигали Шаймуратове).
Радик Кудояров родился в Уфе, но в родной республике предпочитает не работать, подробнее об этом он рассказывал в интервью Mkset ранее. При этом Кудояров активно снимает свои фильмы в других регионах страны и за границей.
В последние годы режиссер занят съемками художественных фильмов. Он снял два короткометражных фильма «Подарок» и «Аттракцион», посвященных событиям Великой Отечественной войны, и намеревается в ближайшее время снять полнометражный фильм на ту же тему.