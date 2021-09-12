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Чиновники продемонстрировали завидные результаты на Уфимском международном марафоне

12 сентября 2021, 16:19
Фото: ufaved.info
Сегодня, 12 сентября, вечером стали известны итоги Уфимского международного марафона.

По уточненным данным, в спортивном мероприятии приняли участие свыше четырех тысяч человек.

Победитель марафона среди мужчин – 27-летний Алексей Патраков из Перми пробежал маршрут за 2 часа 24 минуты, среди женщин первой стала Антонина Юшина из Челябинска. Подсчитано также, что в марафоне приняли участие гости из 226 городов России и 16 стран, что подтвердило его международный статус.

Среди бегунов были замечены и медийные личности. Так, глава минздрава Башкирии Максим Забелин и мэр Уфы Сергей Греков преодолели дистанцию в десять километров, а руководитель администрации главы республики Александр Сидякин уверенно справился со всей дистанцией марафона – 42,2 км.

Паралимпийский чемпион Александр Давыдович преодолел полный маршрут марафона на своей специальной коляске.

Артист-инструменталист Зайнетдин пробежал дистанцию в два километра, но пообещал тренироваться, чтобы в следующий раз справиться с более серьезной дистанцией.

Самым популярными дистанциями у участников марафона стали десятикилометровые (в них приняли уастие 1111 человек) и двухкилометровые (на эту дистанцию вышли 795 бегунов).

Вдобавок в традиционным забегам в этом году помимо добавились соревнования среди хендбайкеров и роллеров.

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