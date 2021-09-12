Чиновники продемонстрировали завидные результаты на Уфимском международном марафоне

Победитель марафона среди мужчин – 27-летний Алексей Патраков из Перми пробежал маршрут за 2 часа 24 минуты, среди женщин первой стала Антонина Юшина из Челябинска. Подсчитано также, что в марафоне приняли участие гости из 226 городов России и 16 стран, что подтвердило его международный статус.