22-летний житель Башкирии на «Приоре» сбил насмерть мужчину, годящегося ему в дедушки

По уточненным данным, смертельная авария случилась на 17-м километре автотрассы Стерлитамак-Карайганово-Ишимбай. За рулем автомобиля «Лада Приора» находился 22-летний парень. Под его колеса угодил 64-летний пешеход. Удар оказался настолько сильным, что пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.
В свое оправдание молодой автомобилист рассказал, что сбитый им пешеход неожиданно возник перед автомобилем прямо посреди проезжей части, на его одежде не было никаких светоотражающих элементов.
Обстоятельства происшедшего уточняются.