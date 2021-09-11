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В Уфе на бесплатном концерте выступят Дмитрий Харатьян и Аскар Абдразаков

11 сентября 2021, 05:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Мероприятие начнется 18 сентября в 18 часов.

В Уфе 14 сентября на площади им. Салавата Юлаева пройдет концерт «День высокой музыки».

По информации пресс-службы уфимской администрации, в рамках мероприятия выступят народный артист РФ Дмитрий Харатьян, заслуженный артист РФ Аскар Абдразаков, народные артисты РБ Вильдан Яруллин, Анвар Нургалиев, Лариса Ахметова и Эльвира Фатыхова, а также заслуженные артисты РБ Азат Бикчурин и Владимир Копытов. Также планируется выступление Национального симфонического оркестра РБ.

Начало концерта в 18 часов.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал, почему в период пандемии коронавируса в Уфе проходят массовые мероприятия. По его словам, Башкирия научилась жить в нормах ограничений, а на мероприятия соблюдаются все необходимые меры предосторожности. По мнению главы региона, такие события, как Фольклориада и финал чемпионата WorldSkills Russia были проведены потому, что «…пользы больше; текущая ситуация была не столь трагична, чтобы мы закрылись и не проводили».

Отметим, что с начала сентября в республике каждый день фиксируется не меньше 300 новых инфицированных Covid-19, а ежедневные сводки отмечают смерть от болезни не менее 10 жителей Башкирии.

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#Новости#Концерт#Культура#Андрей Королев
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