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В России дипломированные специалисты оказываются не нужны экономической системе

11 сентября 2021, 15:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Система высшего образования в России работает в большом отрыве от реального сектора экономики и приводит к избыточному и невостребованному числу дипломированных специалистов.

По мнению экспертов, образовательный пузырь привел к отрыву системы высшего образования от реального сектора экономики. В итоге на рынок труда выходит слишком много дипломированных специалистов, которые зачастую не востребованы реальными трудовыми сферами. Причины невостребованности не меняются уже несколько лет — отсутствие рабочих мест, профессиональная непригодность выпускников и неспособность работать по специальности на уровне, который требует рынок труда.

При этом кадровый дисбаланс — не случайное, а системное явление, причем они являются слишком существенными, чтобы на них можно было закрывать глаза. Куда уходят невостребованные специалисты? Вариантов немного, но все они неблагоприятны для России — это либо миграция из страны, либо миграция в теневой сектор, либо маргинализация (от работы в сферах, не требующих высшего образования, до полной социальной депривации).

Подробнее — в материале «Новых известий».

Отметим, что в Башкирии число безработных с начала этого года снизилось в три раза, достигнув допандемийных значений. В настоящее время на учете в центрах занятости находятся 34,4 тыс. человек. По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Юрия Мельникова, в настоящее время в республике имеется 60,5 тыс. вакансий, 71% из которых — рабочие специальности. Уровень зарплаты практически по всем вакансиям превышает прожиточный минимум.

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