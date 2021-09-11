В России дипломированные специалисты оказываются не нужны экономической системе

При этом кадровый дисбаланс — не случайное, а системное явление, причем они являются слишком существенными, чтобы на них можно было закрывать глаза. Куда уходят невостребованные специалисты? Вариантов немного, но все они неблагоприятны для России — это либо миграция из страны, либо миграция в теневой сектор, либо маргинализация (от работы в сферах, не требующих высшего образования, до полной социальной депривации).