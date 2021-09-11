В Башкирии завели уголовное дело на подростка, наехавшего на полицейского

Согласно следствию, ночью 19 августа этого года экипаж ДПС ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-211540, за рулем которого был 16-летний подросток. Водитель вышел из машины и попытался скрыться от инспектора. 17-летний пассажир остановленного автомобиля пересел на водительское кресло, проигнорировав законные требования второго сотрудника ДПС выйти из машины, и начал движение, причинив телесные повреждения сотруднику полиции, пытавшегося остановить правонарушителя.