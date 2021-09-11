Радий Хабиров: «Мы обожглись на этом и стараемся всегда учитывать мнение жителей»

Напомним, в 2018 году АО «Александринская горно-рудная компания» (входит в Группу РМК) победила в аукционе на право освоения Салаватского участка недр в Абзелиловском районе республики. В июне 2020 года началась геологическая разведка запасов, но уже в августе, после конфликта населения с «Башкирской содовой компанией» на Куштау, абзелиловские общественники выступили против. На фоне протестов против строительства ГОКа в РМК приняли решение об уходе из Башкирии. Ранее Mkset публиковал мнения экспертов по этой ситуации.