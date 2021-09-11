Радий Хабиров: «Мы обожглись на этом и стараемся всегда учитывать мнение жителей»

На третьем Всероссийском инвестиционном сабантуе Радий Хабиров, отвечая на вопрос о проработке инвестпроектов с точки зрения интересов местных жителей и экологии, уточнил, что в Башкирии экоповестка в регионе стоит «довольно остро».
— Там, где плохо отработали с людьми, с общественностью, мы потеряли как минимум 30 млрд рублей инвестиций. Речь о проекте «Русской медной компании», вы знаете эту историю. Мы обожглись на этом и сейчас стараемся всегда учитывать мнение жителей. Шагу без этого ступать не будем.
Глава республики подчеркнул, что в республике работают крупные нефте-, газохимические и другие производства, при этом любое предприятие оказывает влияние на окружающую среду. В этом контексте эффективное взаимодействие с жителями остается очень важной задачей для местной власти.
Напомним, в 2018 году АО «Александринская горно-рудная компания» (входит в Группу РМК) победила в аукционе на право освоения Салаватского участка недр в Абзелиловском районе республики. В июне 2020 года началась геологическая разведка запасов, но уже в августе, после конфликта населения с «Башкирской содовой компанией» на Куштау, абзелиловские общественники выступили против. На фоне протестов против строительства ГОКа в РМК приняли решение об уходе из Башкирии. Ранее Mkset публиковал мнения экспертов по этой ситуации.