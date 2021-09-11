Пятая победа «Салавата» подряд и драка Хохрякова в день чемпионства «Агидели»

Что вы знаете о многозадачности? Сегодня был матч «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком», но поклонники уфимского хоккея не могли не держать в уме решающую игру сезона «Агидели» — третий, последний матч финала.
Когда «Нефтехимик» пробросился во второй раз — «Агидель» пропустила второй гол «Ванке Рэйз». Когда первая тройка «юлаевцев» проводила первую затяжную «позиционку» — девушки сравняли счет. Когда Ольга Сосина оформила победный буллит, на «Уфа-Арене» был рекламный брейк.
Через несколько минут главный стадион Башкортостана уже скандировал название женской хоккейной команды, которая стала трехкратным чемпионом ЖХЛ, одолев соперниц со счетом 3:2Б в матче и 2-1 в серии.
Нет женского и мужского хоккея, есть просто хоккей. И в нем команда из Уфы, никто из игроков которой не знает заоблачных контрактов и безумного внимания публики (разве что Мария Микаэльян со своей сотней тысяч подписчиков в Инстаграме, которая очень вовремя забила первый гол), царит в своей лиге.
«Агидель» была основана 31 августа 2010 года. В дебютном сезоне девушки проиграли все 30 матчей в основное время. Затем руководство «Салавата Юлаева» взялось за женский хоккей более серьезно, и пошли успехи. Теперь команда — самая успешная в клубной системе.
Их успех не слишком заметен. Им никто не посвятит чемпионского парада. Но женская команда из Башкирии — элита хоккея. И нельзя было начать этот материал по-другому.
Достижения «Агидели»:
Нижнекамцы до визита на «Уфа-Арену» выиграли три матча из трех и наряду с «СЮ» были единственной командой, не знавшей горечи поражений. Интересно, что и предыдущий оппонент, «Спартак», приехал в гости в таком же статусе, но вынужден был впервые потерять очки.
За весь матч так и не стало ясно, что особенного в этом составе нижнекамского клуба. Типичный «Нефтехимик», глядя на выступление которого можно дать лишь один ответ на вопрос «Зачем они в КХЛ?» — чтобы развивались свои воспитанники.
И ведь они действительно вносят вклад. Показательно, что их единственный гол на счету форварда Марата Хайруллина, 25-летнего капитана. В остальном — едва ли болельщики «волков», которых на гостевом секторе было много (и это было слышно), довольны хоть чем-то.
Разве что — тем, что не сдались и что даже при «ямайском» расположении цифр на табло продолжали атаковать. В итоге сравнялись по числу бросков в створ, мимо створа и даже по числу попыток войти в зону с контролем шайбы. Лишь в третьем периоде отказались от бездумного вброса (принесшего кучу пробросов).
|СЮ
|Нефтехимик
|Δ
|Corsi for (CF)
|48
|48
|0
|CF, %
|50,00%
|50,00%
|0,00%
|Голы 5 на 5
|3
|0
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|18
|14
|4
|PDO, %
|116,67%
|83,33%
|33,33%
|Броски мимо створа
|27
|27
|0
|БВ вообще
|24
|24
|0
|Доля БВ в общем числе бросков
|47,06%
|47,06%
|0,00%
|БВ за минуту в атаке
|2,05
|3,33
|-1,28
|Блокшоты за минуту в защите
|1,81
|1,02
|0,78
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|2
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|4
|3
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|0
|2
|БВ первой тройки
|8
|4
|4
|БВ защитников
|3
|6
|-3
|Пробросы 5 на 5
|3
|7
|-4
|ВВбр после пробросов
|4
|6
|-2
|Вход 5 на 5
|21
|21
|0
|Брак при входе 5 на 5
|9
|9
|0
|Эффективные попытки входа, %
|70,00%
|70,00%
|0,00%
|Вброс 5 на 5
|5
|2
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|10
|19
|-9
|Эффективные попытки вброса, %
|33,33%
|9,52%
|23,81%
|Использование входа 5 на 5, %
|66,67%
|58,82%
|7,84%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|26
|8
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|65
|65
|0
|Эффективные смены в атаке, %
|52,31%
|40,00%
|12,31%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|13
|0
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|43,33%
|43,33%
|0,00%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|4,76%
|-4,76%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|14
|15
|-1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,14%
|16,48%
|-2,34%
«Черно-зеленые» с вкраплениями букмекерской рекламы на форме словно желали поскорее разобраться и пойти на отдых. Шутка ли — пять подряд матчей через день, из которых три первых в гостях.
Начали очень здраво — буквально в первой же смене Сакари Маннинен конвертировал перехват в единицу на табло. Приблизительно через 42 с половиной минуты он повторно расстроит соотечественника Франса Туохимаа.
И в этом первом голе — вся суть, пожалуй, 90% встречи. Нижнекамск. Вообще. Нигде. Не успевал. Редкий образец матча с однозначным преимуществом, которое гости подкрепляли еще и пять подряд удалениями — Уфа реализовала из шести попыток две.
Здесь любопытно, что даже при разгромном перевесе 4:0 перед заключительным отрезком тренерский штаб не пошел на эксперименты, не дал отдохнуть лидерам. Понятно, впрочем, что есть спецбригады и отрезков 5 на 5 было мало.
Но удивило то, что в последней попытке игры 4 на 5 не был задействован защитник Шакир Мухамадуллин. Выходили все молодые, но не номер 85. Это объяснялось тем, что «защитники действуют парами» и есть риск получить травму. Послушайте, но он же игрок обороны. Даже Филип Ларсен обязан уметь играть 4 на 5.
Четверки в последнем меньшинстве:
Не изменился и порядок выхода троек. Это странно. Состав старый, уже есть травмы, но не используется запасной защитник Евгений Лисовец, нет попыток облегчить жизнь Хартикайнену и компании. Вдруг опять пойдут разговоры, что финнов «загнали»?
Единственное заметное новшество: в третьей двадцатиминутке Маннинен вышел только на одну точку вбрасывания, его стал заменять Маркус Гранлунд. Пожалуй, это объясняется только желанием номера 60 не забыть навык и немного потренироваться.
Так выглядит «химия» звена. Нижнекамцы, вроде вернули себе контроль над шайбой в своей зоне, но на жизненном пути Тимура Хафизова встал Александр Кадейкин. Центрофорвард отнял шайбу одним движением, что впечатляюще, учитывая, что в этом не задействовались габариты: они оба ростом за 190 см.
Нижнекамцы паниковали и неправильно расположились в зоне — два человека были за воротами, никто из троих не помешал Сергею Шмелеву прикатить ближе к воротам на прием паса Кадейкина, а один из игроков за воротами совсем забыл про Николая Кулемина — ему было очень удобно.
Я не говорю «не хвалите Кулемина». Я говорю «хвалите все звено». Этого гола не было бы без отбора и быстрого принятия решений.
Григорий Панин в последний раз забрасывал 9 сентября 2020-го в Москве «Спартаку». Интересно, что в обоих случаях капитан сыграл как каноничный нападающий. В прошлом году было добивание, на сей раз — внезапное подключение к атаке с правого фланга.
Сергею Шмелеву было весьма полезно забросить. Во-первых, новичку всегда важно влиться в коллектив и делом показать свою значимость. Во-вторых, так он набрал очки в пяти подряд встречах. В-третьих — в первых попытках большинства из-за него «Нефтехимик» трижды вывел шайбу и дела у спецбригады не шли.
Не оценив силовой против Тихонова, Петр Хохряков решил подискутировать с Хафизовым. Для понимания — соперник моложе на восемь лет (23 против 31), выше на восемь сантиметров (193 против 185) и массивнее на 11 кг (96 против 85).
Получилась скорее борьба, в которой номер 62 был прижат ко льду. Но все равно был удостоен аплодисментов и уважения от одноклубников — главное показать, что наших колотить нельзя, за это уважают.
Арбитры расценили потасовку строго — почему-то центрофорвард получил не только дежурные 5 минут за драку, но и 20 минут как зачинщик, и малый штраф за грубость. Лично я бы ограничился только последней мерой.
«Нефтехимик» оставил Юху Метсолу без «сухаря» и несколько смазал публике впечатления от игры. Но это мелочи — была одержана пятая подряд победа. Это новый клубный рекорд и первое место в общей таблице КХЛ.
А настроение может подняться очень скоро: разогнавшимся «юлаевцам» будет противостоять скромный «Куньлунь».
Следующий матч: 16 сентября, 19:00. «Салават Юлаев» — «Куньлунь Ред Стар». KHL Prime, БСТ