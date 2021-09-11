Почему Россия оказалась в лидерах по индексу хрупкости

Рейтинг так называемого «индекса хрупкости» опубликовал научный журнал «Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право». Это комплексный показатель, характеризующий способность (и неспособность) властей контролировать целостность своей территории, демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Фактически это индекс говорит о наличии (отсутствии) государства и институтов.
При этом даже по сравнению с другими постсоветскими государствами у России этот показатель слишком высок.
По мнению экспертов, высокий индекс хрупкости у стран бывшего СССР формирует предпосылки появления «режимов с чрезвычайными полномочиями» или «государств национальной безопасности», и это только усиливает их «хрупкость» из-за идеологической слабости таких режимов и неумения обеспечить национально-народную сплоченность. К проблемам хрупким государств, как правило, добавляются территориальные споры и замороженные конфликты.
С экономической точки зрения реальным показателем «хрупкости» является уязвимость стран региона по отношению к внешним шокам. Так, эксперты приводят показательный пример — последствия мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., которые больнее всего ударили как раз по странам Балтии, Армении, Украине и России.
— Эти данные будет интересно сравнить с результатами падения экономики, вызванного текущим «пандемическим» кризисом, однако уже сейчас есть прогнозы, что падение ВВП России, в зависимости от динамики цен на нефть, существенно превысит общемировой уровень падения ВВП.