Кириенко: Академия креативных индустрий может заработать на "Тавриде" через два года

"Тавриду.АРТ" торжественно открыли в крымской бухте Капсель 8 сентября. Фестиваль заканчивается завтра. Мероприятие предусматривало работу форума на тему "Россия – страна возможностей". На площадках арт-кластера собрались около 5000 человек из различных российских регионов. Свыше 1000 из них – это участники таких проектов, как "Большая перемена" и "Россия – страна возможностей", а также выпускники программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.