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Эксперты ответили на вопросы Прилепина в рамках всероссийского родительского собрания

11 сентября 2021, 07:43
10 сентября в Нижнем Новгороде состоялось Всероссийское родительское собрание. Участниками мероприятия стали сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, кандидат в депутаты от партии, актер Иван Охлобыстин и глава общественного движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева.

Эксперты в сфере школьного и высшего образования пообщались с аудиторией и ответили на самые злободневные вопросы нижегородцев: как справиться со школьной программой на удаленке, как успешно сдать ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, как должны функционировать советы школ и почему сейчас наблюдается такая большая разница между зарплатами педагогов в столице и в Нижегородской области, пишет newsnn.ru.

Лидеры партии «Справедливая Россия — За правду» презентовали родителям школьников комплекс инициатив по развитию российской школы «Семь шагов за правду в образовании», который в дальнейшем партия представит на выборах в Государственную думу. Первый законопроект об отмене единого государственного экзамена уже внесен.

Захар Прилепин отметил, что партия уже направила в Госдуму закон об отмене ЕГЭ и обучения в дистанционном режиме. Дистанционка может быть возвращена в российские школы только в случае ЧС.

Также свою точку зрения озвучил многодетный отец, актер и общественный деятель Иван Охлобыстин. Во время своего выступления он назвал «Единую Россию» «религиозной организацией» и выступил за формирование новой системы ценностей в стране.

Инна Гориславцева считает, что необходимо расформировать Рособрнадзор, так как, по ее мнению, ведомство не дает школам нормально функционировать. Также она обратилась к кандидатам из числа мужчин, которые планируют баллотироваться в Думу по ее 131-му Автозаводскому округу, предлагая выйти из предвыборной гонки в ее пользу.

Прилепин заявил, что именно партия «Справедливая Россия — За правду» поможет вернуть подрастающему поколению традиционную образовательную систему, которая ранее считалась лучшей в мире.

Ознакомиться со всеми ответами и вопросами, которые были озвучены на собрании, можно на сайте мероприятия.

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