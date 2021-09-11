Эксперты ответили на вопросы Прилепина в рамках всероссийского родительского собрания

Эксперты в сфере школьного и высшего образования пообщались с аудиторией и ответили на самые злободневные вопросы нижегородцев: как справиться со школьной программой на удаленке, как успешно сдать ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, как должны функционировать советы школ и почему сейчас наблюдается такая большая разница между зарплатами педагогов в столице и в Нижегородской области, пишет newsnn.ru.