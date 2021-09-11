Башкирия оказалась единственным регионом, финансирующим создание маркетплейсов

— Маркетплейсы — актуальная тема, тем более, когда ограничена торговля и ограничен выезд в зарубежные страны, — считает Елена Изотова. — Центр поддержки экспорта совместно с госкомитетом вывел 230 компаний на электронные площадки, где уже находятся 35 тысяч товарных позиций. Конечно, продажи пока маленькие, но мы надеемся, что наши компании узнают о товарах на площадках, и продажи повысятся.