Жителям Башкирии в ближайшие дни потепления ждать не стоит

Сегодня, 10 сентября, ожидается, что днем пройдут дожди. Температура воздуха днем поднимется до +17. Действует штормовое предупреждение, порывы ветра будут составлять 15-20 метров в секунду.
В субботу, 11 сентября, пройдут небольшие дожди. Ветер все также умеренный, а вот температура воздуха будет ниже. Так, ночью ожидается +1…+6 градусов, а днем +9…+14.
В воскресенье, 12 сентября, днем пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью останется без изменений, а вот днем поднимется до +16 градусов.