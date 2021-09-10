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Жителям Башкирии в ближайшие дни потепления ждать не стоит

10 сентября 2021, 02:30
Фото: 1mediainvest.ru
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три.

Сегодня, 10 сентября, ожидается, что днем пройдут дожди. Температура воздуха днем поднимется до +17. Действует штормовое предупреждение, порывы ветра будут составлять 15-20 метров в секунду.

В субботу, 11 сентября, пройдут небольшие дожди. Ветер все также умеренный, а вот температура воздуха будет ниже. Так, ночью ожидается +1…+6 градусов, а днем +9…+14.

В воскресенье, 12 сентября, днем пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью останется без изменений, а вот днем поднимется до +16 градусов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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