В уфимской психиатрической больнице было обнаружено 152 килограмма поддельного сыра

Россельхознадзор Башкирии сообщил об обнаружении фальсифицированной партии сыра в Республиканской клинической психиатрической больнице. Так, ведомство сообщает, что тендер на поставку продукта питания выиграл индивидуальный предприниматель, который закупил партию из 152 килограммов «Голландского сыра» марки «МилкВилль» у компании «Оптимальная логистика», которая уже в свою очередь приобрела данный товар у московской компании ООО «Министр».
Сообщается, что, согласно лабораторному исследованию, в пробах практически не содержались полезные жирные кислоты, которые свойственны натуральным молочным продуктам, однако вместо это было обнаружено 37,3% пальмитиновой, 41,7% олеиновой и 14% линолевой кислот. Следовательно, продукт не соответствует требованиям ГОСТ и опасен для здоровья. Так, вся партия подлежит уничтожению.
Напомним, что это не первый случай обнаружения фальсифицированной продукции в медицинских учреждениях. На этот раз поставляли масло в уфимскую клиническую больницу №13. Известно, что в пробах продукции марки «Масло сливочное. Крестьянское» было обнаружено значительное превышение концентрации тех же жирных кислот: пальмитиновая, олеиновая, линолевая. Всю партию в 100 килограммов признали фальсифицированной.