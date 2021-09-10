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В Уфе школьница скончалась от падения с высоты

10 сентября 2021, 08:20
Фото: 1mediainvest.ru
В Уфе обнаружили тело погибшей девочки. Об этом сегодня, 10 сентября, Mkset сообщили в Следственном комитете Башкирии.

Трагедия произошла в 10-этажном доме № 43/2 на улице Кирова. В высотке никто не живет, этот дом строят уже несколько лет. Подробности произошедшего неизвестны.

— Подобные случаи не комментируем, — заявили в правоохранительных органах.

По данным ИА «Башинформ», девочку нашли вечером 8 сентября. На вид ей около 12-14 лет. У подростка короткие волосы, она была одета в кофту, брюки и белые кроссовки. Ребёнок упал с 10 этажа.

Напомним, в июне с седьмого этажа жилого дома №44/2 по улице Софьи Перовской упала 20-летняя девушка. Как стало известно позже, погибшая работала журналистом. Сама она была родом из города Аши Челябинской области.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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