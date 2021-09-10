В Уфе планируется запуск интерактивной карты по отоплению

Администрация города сообщила о намерении запустить интерактивную карту по отоплению в городе, где будут отображаться проблемные точки по качеству отопления. Так, предварительное название карты — «Уфа теплая».
Сообщается. Что на базе Управления гражданской защиты будут создан колл-центр, а на сайте мэрии организован единый реестр обращений уфимцев, куда будут входить все жалобы с сервисов «Уфа теплая», «Уфа снежная», а также с колл-центра. Далее сообщения будут рассматриваться на оперативных совещаниях в мэрии.
Напомним, что в прошлом году в начале зимы жители Уфы получили необоснованно большие счета за отопление. Тогда МинЖКХ выяснило, что суммы были повышены на 40-42% по отношению к ноябрю 2020 года. Тогда же было организовано движение «СтопБашРТС», активисты которого выходили на одиночные пикеты. Известно, что в мае компания «БашРТС» завершила перерасчет платежей за отопление за декабрь 2020 году и вернула потребителям 22,6 миллиона рублей.