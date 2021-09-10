В Уфе планируется запуск интерактивной карты по отоплению

Напомним, что в прошлом году в начале зимы жители Уфы получили необоснованно большие счета за отопление. Тогда МинЖКХ выяснило, что суммы были повышены на 40-42% по отношению к ноябрю 2020 года. Тогда же было организовано движение «СтопБашРТС», активисты которого выходили на одиночные пикеты. Известно, что в мае компания «БашРТС» завершила перерасчет платежей за отопление за декабрь 2020 году и вернула потребителям 22,6 миллиона рублей.