В Уфе над проспектом Салавата Юлаева построят ледовый дворец за 3 миллиарда рублей

Ледовый дворец планируют построить прямо на тоннеле над проспектом Салавата Юлаева. Сейчас разрабатывается проект здания. Его возведут к 450-летию Уфы в 2024 году. Комплекс будет включать две ледовые арены, 25-метровый бассейн, хоккейный центр, хореографический зал и зал для игровых видов спорта, сообщает РБК-Уфа