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В Уфе на улице Шота Руставели будет ограничено движение

10 сентября 2021, 10:51
Фото: администрации Уфы
Участок будет закрыт недалеко от дома № 49.

Администрация Уфы сообщила о закрытии улицы на Шота Руставели в период с десяти вчера 10 сентября до 6 утра 12 сентября. На данном участке, как сообщает мэрия, запланированы работы по монтажу систем водоснабжение и водоотведения.

Напомним, что с 11 по 12 сентября будет в историческом центре Уфы также будет ограничено движение, в связи с проведением Уфимского международного марафона. В частности, с 12:00 11 сентября движение на участке улицы Заки Валиди от Маркса до улицы Советской будет перекрыто до 10 часов вечера 12 сентября. Также движение будет ограничено и в день проведения мероприятия.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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