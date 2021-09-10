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В Уфе многодетная мать вышла на пикет из-за иска компании ПСК-6 к детям и пенсионерам

10 сентября 2021, 07:31
Фото: скриншот видео
Жители «квартала ада» продолжают выходить на улицы с плакатами из-за иска за заморозку стройки на 77 миллионов рублей.

Уфимская общественница Алла Яковлева опубликовала видеообращение троих ответчиков по иску от ПСК-6 за простой строительства. Первым опубликовано видео многодетной матери, жительницы «квартала ада», в котором она взывает к общественности. Женщина сегодня стояла с плакатом у Дома республики на улице Тукаева и у здания «Единой России» на улице Цюрупы. Её соседки-ответчицы также провели пикеты у Белого дома.

На плакате у многодетной матери написано следующее – «Депутат от Единой России хочет отобрать последнее у пенсионеров и детей». В видео она поясняет, что стройку остановил лично глава Башкирии Радий Хабиров, а иск на огромную сумму поступил в адрес жильцов многострадального дома по улице Шота Руставели.

Сама Алла Яковлева дополнила пост информацией о том, что после пикетов ответчицы передали Главе Башкирии (в приемную главы - прим.ред.) копию иска и плакат с пикета. Также копию иска и обращение поступили в офис «Единой России», у которого и протестовала уфимка.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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