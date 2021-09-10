В «Газпроме» сообщили о завершении строительства «Северного потока-2»

Завершение строительства «Северного потока-2» показало, что Российская Федерация способна одна (подрядчики испугались американских санкций), пусть и не сразу, воплощать в жизнь настолько сложные с технической стороны программы. Давление и предупреждения НАТО о вреде данного проекта для энергонезависимости Европы не помогли. У Москвы в «старом свете» остаются надежные экономические союзники. Они осознают выгоду от российско-европейского взаимодействия. Западные партнеры РФ не откажутся от него из-за просьб Белого дома, уверены авторы телеграм-канала.«Мейстер» пишет, что газопровод остается только сертифицировать. После оформления всех необходимых документов, его введут в эксплуатацию. «Северный поток-2» диверсифицирует каналы поставок российского «голубого» топлива, и уменьшит зависимость страны от неблагонадежных партнеров. С учетом того, что стоимость газа в Европе побила исторический рекорд, поднявшись до 700 долларов за 1 000 кубометров, сертификация вряд ли займет много времени.