В Башкирии построят круглогодичный детский лагерь за 1,9 миллиарда рублей

Согласно проекту, за смену в лагере будут отдыхать 360 детей. В год его смогут посетить около пяти тысяч детей. Лагерь площадью 20 тысяч квадратных метров будет включать в себя технологический, образовательный, спортивный и медицинский кластеры. В учреждении построят два крытых спортзала, три спортплощадки, 25-метровый бассейн, центр боевых искусств, тренажерный зал и даже военно-спортивный городок. Также в лагере будут соляная пещера, банный комплекс и фитоцентр.