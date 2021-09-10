В Башкирии педагоги будут работать с уникальными цифровыми лабораториями

— Два года назад мы начали получать новое оборудование для проекта. Мы поняли, что материальное оснащение — это, конечно, хорошо, но самое главное здесь — перенимать лучшие практики и обмениваться опытом среди педагогического сообщества, — отметил первый замминистра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин. — Первый региональный форум по «Точкам роста» прошел в 2019 году в Стерлитамаке, затем в 2020 году в школе села Абзаково Белорецкого района. Там мы на конкретном примере посмотрели, как можно работать с материально-технической базой. В этом году, несмотря на пандемию, выезжали в село Раевский Альшеевского района, куда пригласили технопарки, IT-кубы, директоров колледжей, чтобы «подружить» их со школами. Мы не оставляем учителей один на один с оборудованием и проектом. В дальнейшем так же централизовано будем поддерживать школы, учителей, администрации.