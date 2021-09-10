У Башпотребсоюза появился новый руководитель

Как сообщает издание «Пруфы.рф», новым руководителем Башпотребсоюза стал бизнесмен Венер Ильясов. Так, согласно данным ОГРН, соответствующая запись была внесена 3 сентября.
Исходя из данных системы «СПАРК-Интерфакс», ранее Венер Ильясов являлся директором стерлитамакского предприятия ООО «Карс», совладельцем которого является супруга Андрея Назарова.
Напомним, что бывший глава Башпотребсоюза Фидан Исмагилов в августе этого года погиб в результате ДТП. Так, возглавлял ведомство Исмагилов чуть больше года.