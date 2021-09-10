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Премьер-министр Башкирии рассказал о поставке сырья БСК с Худолазского месторождения

10 сентября 2021, 14:05
Фото: Mkset.ru
БСК может получать сырье с Худолазского месторождения известняка, если договорится с его владельцем. Об этом заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в рамках форума «Зауралье-2021».

По его словам, пока идет оценка этой возможности поставки сырья.

- Худолазское месторождение принадлежит сегодня частным австрийским владельцам. Это будет договор двух сторон. Конечно, если бы оно находилось сегодня в бесхозном состоянии или у прежних владельцев, наверное было бы логично, что-либо БСК должны были их приобрести, либо республика должна была получить государственный контроль для того, чтобы гарантировать поставки БСК, - заявил Назаров.

По его словам уже прошли предварительные переговоры БСК и владельца месторождения, и они были благоприятные.

- Мне кажется, что перспектива получения сырья БСК хорошая, и это будет Худолазское меторождение. Это будет дополнительная экономическая возможность для Сибая и Зауралья, это рабочие места, это инвестиции. Сибай и Зауралье от этого выиграет, а значит и мы выиграем, и я выиграю, - добавил премьер-министр.

Напомним, Башкирия должна обеспечить БСК сырьем на ближайшие 40-50 лет.

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