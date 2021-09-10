Премьер-министр Башкирии рассказал о поставке сырья БСК с Худолазского месторождения

- Мне кажется, что перспектива получения сырья БСК хорошая, и это будет Худолазское меторождение. Это будет дополнительная экономическая возможность для Сибая и Зауралья, это рабочие места, это инвестиции. Сибай и Зауралье от этого выиграет, а значит и мы выиграем, и я выиграю, - добавил премьер-министр.