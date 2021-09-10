mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии показал свой национальный костюм

10 сентября 2021, 09:11
Фото: Страница Радия Хабирова
Радий Хабиров опубликовал на странице в социальных сетях свою фотографию в национальном костюме.

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём национального костюма и призвал показать и свои наряды.

Местные жители поделились фото своих национальных костюмов в комментариях под постом главы региона.

Фото: Салават Фатихов

Помогите решить жилищный вопрос! Эти дети, как и ваши, достойны жить в нормальных условиях, — ответила на предложение Хабирова одна из пользовательниц, опубликовав фото своих детей в костюме.

Напомним, в июле Радий Хабиров запускал флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады, которая проходила в Уфе с 3 по 10 июля. Руководитель уфимской студии дизайна и рекламы, автор постера «Как Башкирия без шиханов» Тимур Сабитов поддержал флешмоб, но с иронией. Он опубликовал фотографии жителей республики в национальных костюмах на фоне проблемных мест Уфы. К примеру, снимки на улице Комсомольской, где несколько лет делают ремонт дорог, или фото мужчины в костюме и противогазе, намекающее на загрязнённый воздух в столице.

Материалы по теме
Радий Хабиров открыл флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады в УфеУфимцы в национальных костюмах ответили Хабирову и показали темную сторону столицы
#Новости#Александра Константинова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48