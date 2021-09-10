Глава Башкирии показал свой национальный костюм

Напомним, в июле Радий Хабиров запускал флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады, которая проходила в Уфе с 3 по 10 июля. Руководитель уфимской студии дизайна и рекламы, автор постера «Как Башкирия без шиханов» Тимур Сабитов поддержал флешмоб, но с иронией. Он опубликовал фотографии жителей республики в национальных костюмах на фоне проблемных мест Уфы. К примеру, снимки на улице Комсомольской, где несколько лет делают ремонт дорог, или фото мужчины в костюме и противогазе, намекающее на загрязнённый воздух в столице.