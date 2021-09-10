mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Евросоюз продлил персональные санкции против россиян

10 сентября 2021, 15:58
Фото: pxhere.com
В Совете Европейского Союза принято решение о пролонгации еще на полгода персональных санкций против граждан России и Украины.

Представители ЕС уточнили, что ограничительные меры были приняты ранее за «подрыв территориальной целостности» украинского государства. Корреспонденты RT пишут об этом со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Из официального документа следует, что члены Совета решили пролонгировать санкционные меры в отношении тех, на ком лежит ответственность за подрыв либо угрозы территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.

Санкции Евросоюза против украинцев и россиян будут действовать до 15 марта 2022 г.

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров в ответ выступил с заявлением о том, что Кремль намерен продолжать реагировать на подобные «антироссийские выпады».

Глава внешнеполитического ведомства указал на тот факт, что некогда очень развитую архитектуру взаимоотношений с Европой полностью разрушил на сегодня Брюссель. Там все чаще предпочитают утверждать односторонние ограничения, обходя решения, принимаемые в Совбезе ООН, резюмировал Лавров.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48