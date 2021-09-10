Евросоюз продлил персональные санкции против россиян

Глава внешнеполитического ведомства указал на тот факт, что некогда очень развитую архитектуру взаимоотношений с Европой полностью разрушил на сегодня Брюссель. Там все чаще предпочитают утверждать односторонние ограничения, обходя решения, принимаемые в Совбезе ООН, резюмировал Лавров.