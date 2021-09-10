Эксперт прокомментировал намерение Украины продолжать борьбу с «Северным потоком-2»

Политолог акцентировал внимание на том, что Владимир Зеленский говорил об этой теме как о приоритетной изначально, когда занял президентский пост. По словам Светова, украинского лидера не волнуют ни повышение стоимости газа для потребителей, ни проблемы в энергетике.