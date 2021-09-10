«Единая Россия» предлагает комплекс мер по улучшению экологической ситуации в стране

Так, в программе предложено развивать сеть и увеличить количество экологически чистого общественного транспорта — электрического и на водородном топливе. Партия считает важным обеспечить развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях при сохранении их экосистем. С участием всех уровней власти выстроить эффективную систему лесоохраны, четко определив сферы ответственности. При принятии федерального бюджета предусмотреть увеличение объема финансирования закупок авиационной, пожарной и лесохозяйственной техники. Внедрить новые технологии для оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, в том числе технологий зондирования с применением спутниковых систем и беспилотных летательных аппаратов.