Башкирия получит еще 951,5 миллиона рублей на расселение аварийного фонда

Башкирия направила заявку в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 951,5 миллиона рублей для досрочного завершения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Так, на деньги из фонда и на 211 миллиона рублей из бюджета республики планируется расселить 1 530 человек из 602 аварийных квартир, отметим, что дома располагаются в 16 муниципалитетах.
Ранее фонд выделил 561,2 миллиона рублей на период с 2019 года по 2022 год, за который Башкирия планирует расселить 1 240 человек. Софинансирование республики составило 97,9 миллиона рублей.
Известно, что в период с 2008 по 2016 года фонд уже выделил 9,11 миллиарда рублей, республика за этот период также вложила 10,07 миллиарда рублей. Сообщается, что за этот период переселили 40 776 человек из более чем 14,5 тысяч домов.
Напомним, что Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщил о досрочной реализации адресной программы. Тогда же Андрей Назаров сообщил, что Башкирия планирует завершить программу не в 2025 году, а уже в 2023. Важно, что сам фонд аварийного жилья сокращают с 2019 года и на данный момент планируется расселить жителей на общей площади более 61 тысячи квадратных метров.