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Зверев - о полуфинале US Open с Джоковичем: Я должен показать свой лучший теннис

9 сентября 2021, 16:33
Фото: pxhere.com
Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящего матча в полуфинале Открытого чемпионата США с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Готовясь к матчу с Новаком, ты понимаешь, что нужно будет показать свой лучший теннис. Нужно играть идеально, иначе не победишь. Но нельзя все время демонстрировать идеальный теннис. Именно поэтому соперники чаще всего проигрывают Новаку», - приводит слова Александра «Советский спорт».

Напомним, что в четвертьфинале Зверев оказался сильнее Ллойда Харриса из ЮАР, а Джокович переиграл представителя Италии Маттео Берреттини.

Матч Зверев - Джокович состоится завтра, 10 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Во второй полуфинальной паре сразятся россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Финал турнира в Нью-Йорке пройдет 12 сентября.

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