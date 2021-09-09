Зверев - о полуфинале US Open с Джоковичем: Я должен показать свой лучший теннис

«Готовясь к матчу с Новаком, ты понимаешь, что нужно будет показать свой лучший теннис. Нужно играть идеально, иначе не победишь. Но нельзя все время демонстрировать идеальный теннис. Именно поэтому соперники чаще всего проигрывают Новаку», - приводит слова Александра «Советский спорт».