mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России сообщили о новых схемах мошенничества, связанных со здравоохранением

9 сентября 2021, 16:06
Фото: pxhere.com
В России рассказали о новой схеме, разработанной мошенниками. Она связана с порталом “Госуслуги” и сферой здравоохранения.На электронные почты стали приходить сообщения с уведомлениями, якобы об откреплении от поликлиники.

Мошенники предлагают пройти регистрацию снова и дают ссылку на ложный сайт “Госуслуги”, где предлагается внести личные данные и оплатить пошлину, сообщает infox.ru со ссылкой на РИА Новости.

Действия мошенников могут привести к тому, что они получат достаточно данных о жертве и смогут воспользоваться реальным профилем “Госуслуги” в преступных целях. Кузнецов призвал внимательнее относиться к входящим письмам и не переходить по сомнительным ссылкам. Чтобы проверить информацию о прикреплении к медицинскому учреждению, следует зайти на сайт самостоятельно.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48