В России сообщили о новых схемах мошенничества, связанных со здравоохранением

Действия мошенников могут привести к тому, что они получат достаточно данных о жертве и смогут воспользоваться реальным профилем “Госуслуги” в преступных целях. Кузнецов призвал внимательнее относиться к входящим письмам и не переходить по сомнительным ссылкам. Чтобы проверить информацию о прикреплении к медицинскому учреждению, следует зайти на сайт самостоятельно.