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В России планируют создать список нуждающихся в реставрации исторических объектов

9 сентября 2021, 18:53
Фото: pxhere.com
Владимир Петров, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, предложил председателю правительства Михаилу Мишустину создать национальный проект, целью которого будет формирование списка исторических объектов, нуждающихся в спасении и реставрации.

По словам Петрова, к нему часто поступают предложения по реставрации утраченных памятников материальной культуры. Чаще всего речь идёт о тех объектах, которые были разрушены в годы красного террора и ВОВ, пишет RT.

По мнению Петрова, сохранение «наглядного и материального исторического полотна» станет основой для духовного развития государства и крепким фундаментом для «здоровой нравственной обстановки».

Он отметил, что некоторые объекты подлежат восстановлению, даже несмотря на свое плачевное нынешнее состояние.

В своем обращении Петров просит рассмотреть возможность создания и реализации нового проекта, благодаря которому исторические объекты могут быть восстановлены и спасены. По его мнению, подобный национальный проект можно назвать «Воскресение» либо «Лазарь», как «символ возрождения материального наследия России».

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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