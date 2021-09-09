В Башкирии психиатрическую больницу будут охранять за 48,7 миллиона рублей

Напомним, что весной прошлого года сотрудники больницы были против назначения нового главного врача Тигира Гизатуллина. В частности, было опубликовано видео обращение на YouTube, где персонал больницы демонстрировали плакаты с надписями: «Тагир Рафаилович! Вас здесь не ждут!» и «Максим Васильевич! Мы против вашего решения!», мотивировался протест тем, что у Гизатуллина нет должного опыта. Однако повлиять на решение Минздрава и помешать назначению сотрудникам учреждения не удалось.