В Башкирии определили проектировщика студенческого кампуса в историческом центре Уфы

Стало известно кто займется планированием и межеванием территории под межвузовский кампус. Так, исходя из решения Главархитектуры Уфы, в тендере победило муниципальное предприятие «Архитектруно-планировочное бюро», которое от первоначальной цены в 7,4 миллиона рублей уступило меньше 3%, тогда как второй претендент «ДжиДинамика» из Санкт-Петербурга предлагал «скинуть» 33% и сделать все за 5,7 миллионов рублей. Как сообщается, на решение повлиял опыт исполнения подобных проектов у победителя тендера. Известно, что выполнить работы по проектированию и межеванию исторического центра города, ограниченного улицами Набережной, Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди, Карла Маркса, Тукаева, Местные Дубнячки и проектируемыми улицами в Кировском районе города, предприятие должно до конца апреля 2022 года. Известно, что общая площадь планировки составляет 48,2 га.