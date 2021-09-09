«Столото»: гослотереи наращивают целевые отчисления на спорт

Кратный рост доходов бюджета от лотерей стал возможен благодаря реформе отрасли. До 2014 года лотереи в России были частными и практически не регулировались государством, что привело к росту мошенничества и снижению доверия населения к участию в них, и это при том, что в советское время в лотереях участвовало до 70% населения. Запрет частных лотерей на государственном уровне ограничил предпринимателей и все лотереи стали государственными. Их организаторами стали Министерства финансов и спорта РФ, а бизнесу, в том числе «Столото», оставили только функцию распространения лотерей – от продажи билетов до выплаты выигрышей. С этого момента начался поступательный рост налоговых отчислений от лотерейной деятельности, в том числе целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.