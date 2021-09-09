Партия пенсионеров: мы поможем обрести россиянам здоровые зубы

Прежде всего предлагается предоставлять бесплатные стоматологические услуги для пенсионеров, детей и других социально незащищенных групп населения, а потом и для всех остальных. «Мы давно решаем проблемы системы здравоохранения и уверены, что оно оказывает самое непосредственное влияние на нацбезопасность страны. И не случайно в настоящее время в федеральном перечне Партии пенсионеров находятся 33 профессиональных медработника. Мы стараемся использовать их опыт и знания в ходе разработки наших программных инициатив по максимуму», — отметил руководитель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.