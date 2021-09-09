Мэрия Уфы предложила жителям города выбрать дату начала отопительного сезона

Ранее мы писали, что в администрации города сообщали, что к отопительному сезону Уфа готова на 94%, однако только в конце августа в «БашРТС» утверждали, что ни одна жилищная компания в восьми городах Башкирии, в том числе и в Уфе, не была допущена к отопительному сезону. Причина — неудовлетворительное состояние тепловых узлов.