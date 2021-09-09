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Мэрия Уфы предложила жителям города выбрать дату начала отопительного сезона

9 сентября 2021, 11:04
Фото: 1mediainvest.ru
Собственникам частных домов достаточно написать заявление, а владельцам квартир необходимо принять коллективное решение.

Мэрия города предложила уфимцам самостоятельно выбрать дату начала отопительного сезона. Так, собственникам частных домов достаточно будет написать заявление в ресурсоснабжающую компанию, на основании которого будет поступать тепло. А вот владельцам жилья в многоквартирных домах необходимо принять уже коллективное решение и направить его в управляющую компанию.

Отмечается, что на данный момент проверены все социальные объекты и следующий этап подготовки - проверка уже жилого фонда.

Ранее мы писали, что в администрации города сообщали, что к отопительному сезону Уфа готова на 94%, однако только в конце августа в «БашРТС» утверждали, что ни одна жилищная компания в восьми городах Башкирии, в том числе и в Уфе, не была допущена к отопительному сезону. Причина — неудовлетворительное состояние тепловых узлов.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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