Хабиров рассказал о мучительных подъемах утром и о том, что его на них мотивирует

Но находит глава региона и плюсы в ранних подъемах, ведь для него это дополнительная возможность увидеть своего младшего сына, ведь вечером сделать не получается. Тема с младшим сыном получила развитие и прозвучал вопрос о том, почему же глава региона не демонстрирует лицо своего младшего ребенка в социальных сетях.